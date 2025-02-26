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Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Мокшанского района

18:13 | 26.02.2025 | Общество

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Пенза, 26 февраля 2025. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков провел выездной личный прием жителей Мокшанского района в среду, 26 февраля.

Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Мокшанского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Заявители подняли вопросы о ненадлежащем уличном освещении, благоустройстве территории, выразили несогласие с принятыми сотрудниками правоохранительных органов процессуальными решениями при рассмотрении сообщений о преступлении и производстве предварительного следствия. Ряд заявителей обозначили проблемы, связанные с ненадлежащей организацией работы уполномоченных органов по содержанию объектов дорожного хозяйства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по всем поступившим обращениям Евгений Новиков поручил прокурору района тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований незамедлительно принять меры прокурорского реагирования.

«Результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль заместителя прокурора области», — сказано в тексте.

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