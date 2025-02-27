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В Пензе установят памятный знак участникам СВО

17:57 | 27.02.2025 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2025. PenzaNews. Памятный знак участникам специальной военной операции будет установлен в Пензе до 12 июня. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В Пензе установят памятный знак участникам СВО

Фото: T.me/omelnichenko

«Сохраним память о воинах, отстаивающих территориальную целостность и независимость России. В этом году в областном центре установим памятный знак участникам СВО. Идея уже давно требовала воплощения. Пензенцы с первых дней участвуют в специальной военной операции, самоотверженно сражаясь и приближая нашу Победу», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 27 февраля.

Он отметил, что вид памятного знака и место его расположения обсуждали с представителями общественности, ветеранских организаций, регионального филиала фонда «Защитники Отечества» и участниками СВО.

«В результате основой композиции стал символ Z, означающий «За Победу», и образ Георгия Победоносца, считающийся небесным покровителем воинов», — пояснил губернатор.

Фото: T.me/omelnichenko

«Мемориал, который мы до 12 июня планируем установить в сквере Воинской доблести на улице Максима Горького, станет выражением благодарности защитникам Родины. А также напоминанием современникам и будущим поколениям пензенцев о том, как важно ценить мир и свободу. Победа будет за нами!» — подчеркнул Олег Мельниченко.

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