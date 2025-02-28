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Пензенским охотникам напомнили о необходимости отчитаться о добытых кабанах и пушных зверях

16:04 | 28.02.2025 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2025. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области напомнило охотникам о необходимости отчитаться о добытых кабанах и пушных зверях.

Пензенским охотникам напомнили о необходимости отчитаться о добытых кабанах и пушных зверях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня завершается сезон охоты на пушных зверей и кабанов в Пензенской области. Напоминаем о важном: в течение 20 дней после закрытия сезона [...] необходимо предоставить сведения о добытых животных», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минлесхоза региона в пятницу, 28 февраля.

В нем добавляется, что сведения можно предоставить лично, заказным письмом или через портал госуслуг.

«Непредоставление информации о добыче не только влечет за собой штрафы, но и может привести к временным ограничениям на охоту в следующих сезонах», — отмечается в тексте.

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