Суд по иску прокурора взыскал в пользу пострадавшей в ДТП жительницы Заречного 100 тыс. рублей компенсации морального вреда Общество

Пенза, 1 марта 2025. PenzaNews. Суд по иску прокурора взыскал 100 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу 72-летней жительницы Заречного Пензенской области, которая пострадала в результате наезда легкового автомобиля.

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«Установлено, что в октябре 2024 года 38-летний водитель легкового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе [...] совершил наезд на пожилую женщину, в результате ДТП причинен тяжкий вред ее здоровью. Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ, [...] ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года. В рамках рассмотрения судом уголовного дела удовлетворены требования прокурора, и в пользу потерпевшей взыскано 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что при определении размера компенсации морального вреда судом учтены обстоятельства совершенного осужденным преступления и добровольное возмещение им 200 тыс. рублей.