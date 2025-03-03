Всероссийская проверка систем оповещения населения пройдет 5 марта Общество

Пенза, 3 марта 2025. PenzaNews. Всероссийская проверка систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общедоступных теле- и радиоканалов пройдет в предстоящую среду, 5 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС России.

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«Проведение всероссийского мероприятия необходимо, чтобы убедиться в работоспособности системы оповещения и повысить готовность дежурных служб к возможным чрезвычайным ситуациям», — поясняется в тексте.

В нем напоминается, что подобные проверки являются плановыми мероприятиями, которые проводятся два раза в год.

«Система оповещения населения предназначена для своевременного доведения сигнала «Внимание всем!» до граждан при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме этого, при проведении проверки в эфире теле- и радиоканалов пройдет трансляция информации в виде аудио-, аудиовизуального сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!» — сказано в тексте.