22:17:31 Понедельник, 3 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Всероссийская проверка систем оповещения населения пройдет 5 марта

15:20 | 03.03.2025 | Общество

Печать

Пенза, 3 марта 2025. PenzaNews. Всероссийская проверка систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общедоступных теле- и радиоканалов пройдет в предстоящую среду, 5 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС России.

Всероссийская проверка систем оповещения населения пройдет 5 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проведение всероссийского мероприятия необходимо, чтобы убедиться в работоспособности системы оповещения и повысить готовность дежурных служб к возможным чрезвычайным ситуациям», — поясняется в тексте.

В нем напоминается, что подобные проверки являются плановыми мероприятиями, которые проводятся два раза в год.

«Система оповещения населения предназначена для своевременного доведения сигнала «Внимание всем!» до граждан при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме этого, при проведении проверки в эфире теле- и радиоканалов пройдет трансляция информации в виде аудио-, аудиовизуального сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!» — сказано в тексте.

Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит работнику пензенского предприятия за кражу канистры со средством против вредоносных насекомых В Пензе прокуратура проводит проверку по факту травмирования пожилой пассажирки автобуса
Житель Сердобска предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения Жительница Пензы лишилась более полумиллиона рублей в надежде заработать на инвестициях
В шемышейской больнице установлен новый рентген-аппарат Суд по иску прокурора взыскал в пользу пострадавшей в ДТП жительницы Заречного 100 тыс. рублей компенсации морального вреда
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама