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В Пензе председатель правления СНТ «Березка» оштрафован за невыполнение законных требований прокурора

18:07 | 04.03.2025 | Общество

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Пенза, 4 марта 2025. PenzaNews. Председатель правления СНТ «Березка» привлечен к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора Железнодорожного района Пензы.

В Пензе председатель правления СНТ «Березка» оштрафован за невыполнение законных требований прокурора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Железнодорожного района города Пензы по обращению местных жителей провела проверку деятельности СНТ «Березка». Установлено, что ведущие садоводство граждане обратились к председателю указанного товарищества с письменным заявлением об ознакомлении с документами. Вопреки требованиям закона обращение возвращено заявителям без рассмотрения. Прокурор внес председателю СНТ «Березка» представление с требованием о повторном рассмотрении обращения садоводов по существу. Однако требования прокурора выполнены не были, меры, направленные на восстановление прав граждан, не приняты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении», председатель товарищества постановлением мирового судьи оштрафован на 2 тыс. рублей.

«Представление прокурора рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, права заявителей восстановлены», — указано в сообщении.

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