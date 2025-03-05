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В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»

11:03 | 05.03.2025 | Общество

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Пенза, 5 марта 2025. PenzaNews. 126 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей в ходе профилактического мероприятия «Автокресло – детям», которое прошло на дорогах Пензенской области 4 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что за два месяца 2025 года на территории Пензенской области зарегистрировано 9 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 9 детей получил травмы различной степени тяжести.

«В целях сокращения числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и усиления пропаганды использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях на территории региона было проведено профилактическое мероприятие «Автокресло – детям». В ходе проведения мероприятия 126 водителей были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что нарушение требований к перевозке малолетних пассажиров влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

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