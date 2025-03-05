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Суд по иску прокуратуры Кузнецка приостановил работу квест-центра на улице Белинского из-за несоблюдения требований пожарной безопасности

14:21 | 05.03.2025 | Общество

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Пенза, 5 марта 2025. PenzaNews. Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Кузнецка Пензенской области о запрете проведения квестов в подвале многоквартирного дома №1 на улице Белинского из-за несоблюдения требований пожарной безопасности.

Суд по иску прокуратуры Кузнецка приостановил работу квест-центра на улице Белинского из-за несоблюдения требований пожарной безопасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура города Кузнецка провела проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности индивидуального предпринимателя, организующего квест-игры для взрослых и детей. Установлено, что предприниматель, арендуя часть подвального помещения многоквартирного дома №1, расположенного на улице Белинского города Кузнецка, организовал развлекательные мероприятия в квест-комнатах, в том числе в сфере развлечения и отдыха детей. При этом проверка показала, что помещения для квест-игр не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Выявлено отсутствие необходимых эвакуационных выходов, системы сигнализации и аварийного освещения, не обеспечена огнезащитная обработка конструкций, а персонал не обучен правилам действий при чрезвычайных ситуациях, также имеются иные нарушения в указанной сфере», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорное ведомство в интересах неопределенного круга лиц направило в суд исковое заявление о запрете осуществления индивидуальным предпринимателем деятельности по оказанию услуг в сфере развлечений и отдыха, в том числе с участием несовершеннолетних.

«Заявленные требования судом удовлетворены. Кроме того, поддержав позицию надзорного ведомства, суд приостановил работу квест-центра до полного устранения нарушений. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», — сказано в тексте.

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