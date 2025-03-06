18:18:16 Четверг, 6 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В 2025 году планируется отремонтировать мост в Малой Сердобе

15:04 | 06.03.2025 | Общество

Печать

Пенза, 6 марта 2025. PenzaNews. Мост, расположенный на автодороге регионального значения «Колышлей — Малая Сердоба — Саполга» в селе Малая Сердоба Пензенской области, будет отремонтирован в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

В 2025 году планируется отремонтировать мост в Малой Сердобе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работы будут проводиться с апреля по конец октября», — уточняется в тексте.

Как отметил специалист ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Александр Прокин, благодаря ремонту конструктивных элементов будет продлен срок службы искусственного сооружения.

«Также будет проведена асфальтировка проезжей части и тротуаров, замена элементов безопасности, переустройство сопряжения моста с насыпью», — сказал Александр Прокин, слова которого приводятся в сообщении.

Читайте также
В Кузнецке в ДТП пострадал молодой человек В Пензе водитель «Renault Megane» сбил пожилую женщину
В Городищенском районе столкнулись «ГАЗель» и «Lada Granta», пострадала женщина-водитель В Пензе пожилая женщина госпитализирована после падения в автобусе
В пензенском центре крови внедрена система электронной очереди Росгвардейцы задержали пензенца, пытавшегося спровоцировать конфликт с охранниками ТЦ
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама