В 2025 году планируется отремонтировать мост в Малой Сердобе Общество

Пенза, 6 марта 2025. PenzaNews. Мост, расположенный на автодороге регионального значения «Колышлей — Малая Сердоба — Саполга» в селе Малая Сердоба Пензенской области, будет отремонтирован в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

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«Работы будут проводиться с апреля по конец октября», — уточняется в тексте.

Как отметил специалист ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Александр Прокин, благодаря ремонту конструктивных элементов будет продлен срок службы искусственного сооружения.

«Также будет проведена асфальтировка проезжей части и тротуаров, замена элементов безопасности, переустройство сопряжения моста с насыпью», — сказал Александр Прокин, слова которого приводятся в сообщении.