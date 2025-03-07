Олег Мельниченко сообщил о старте региональной кадровой программы «Герои Пензенского края» Общество

Пенза, 7 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о старте региональной кадровой программы «Герои Пензенского края».

Фото: Pnzreg.ru

«Приглашаю участников и ветеранов СВО в проект, который даст возможность пройти необходимую подготовку для работы на руководящих должностях в органах государственной и муниципальной власти, на предприятиях и в организациях. Сегодня я подписал указ о старте региональной программы «Герои Пензенского края». Как сказал наш президент, по инициативе которого год назад был начат федеральный кадровый проект «Время героев», России нужна новая элита — люди, которые не подведут. Будем вместе решать, каким будет будущее нашего региона», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в пятницу, 7 марта.

По его словам, регистрация участников программы начнется 10 марта на сайте Института регионального развития Пензенской области .

«Пензенской области нужны энергичные и компетентные люди, преданные Родине. Ждем вас!» — подчеркнул губернатор.