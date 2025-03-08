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Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем

09:18 | 08.03.2025 | Общество

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Пенза, 8 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие женщины! Поздравляю вас с прекрасным праздником — Международным женским днем! В этот особый торжественный день мы благодарим верных спутниц жизни, матерей и дочерей за искреннюю любовь, терпение, заботу и внимание. Вы надежно оберегаете семейный очаг, не перестаете восхищать нас своей женственностью и добротой, делаете мир вокруг значительно лучше», — отметил глава региона.

По его словам, нет такого дела, с которым женщины не могли бы справиться.

«Энергичные, целеустремленные, обладающие обширными познаниями в самых разных сферах, вы оказываете ощутимое влияние на политическую и экономическую жизнь страны и нашего региона, приумножаете сложившиеся традиции, сохраняете духовно-нравственные ценности, достойно воспитывайте подрастающее поколение», — подчеркнул губернатор.

«Спасибо за все, что вы делаете для семьи, для наших детей! Низкий вам поклон!» — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал женщинам благополучия, крепкого здоровья, счастья и исполнения заветных желаний.

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