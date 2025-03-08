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Денис Соболев поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем

10:05 | 08.03.2025 | Общество

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Пенза, 8 марта 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жительниц областного центра с Международным женским днем.

Денис Соболев поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю всех вас с Международным женским днем — 8 Марта! Мы восхищаемся вашим неповторимым обаянием, энергией и жизнерадостностью. Вы успешно совмещаете семейные заботы и профессиональные обязанности, а ваши поддержка и понимание вдохновляют нас, мужчин, на созидание и подвиги», — отметил спикер гордумы.

«Выражаю вам слова искренней признательности за неоценимый вклад в воспитание детей, трудовую и общественную деятельность, развитие города Пензы, Сурского края и России и, конечно же, за ваше душевное тепло и нежность, которые вы, не скупясь, дарите окружающим», — добавил Денис Соболев.

Он пожелал женщинам счастья, здоровья, любви, благополучия, а также внимания и заботы близких людей.

«Пусть теплая атмосфера этого замечательного праздника согревает сердца и подарит яркое весеннее настроение!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба городской думы.

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