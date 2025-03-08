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УФНС России по Пензенской области предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества

12:23 | 08.03.2025 | Общество

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Пенза, 8 марта 2025. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества.

УФНС России по Пензенской области предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мошенники направляют письма от сторонних ведомственных организаций, в которых ссылаются на проведенный «автоматический анализ ФНС». В ходе проведенного «анализа» якобы были выявлены нарушения относительно налогоплательщика. Для получения документов по «выявленному нарушению» мошенники предлагают оплатить госпошлину, отсканировав QR-код. Региональное управление напоминает налогоплательщикам, что ФНС России не рассылает сообщения и письма, не совершает телефонные звонки с предложением уплатить госпошлину, налоги онлайн. Вся информация о начисленных и уплаченных налогах, а также любой имеющейся у налогоплательщика задолженности направляется через личный кабинет или заказным письмом с уведомлением», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что письмо от ФНС может прийти на электронную почту налогоплательщика, если он подтвердил ее в личном кабинете, либо при обращении в налоговый орган с помощью электронного сервиса «Обратиться в ФНС».

«В этих случаях от налогового органа может прийти письмо о регистрации обращения и получении ответа на него», — поясняется в тексте.

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