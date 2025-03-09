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На горячую линию управления Роспотребнадзора по Пензенской области в 2024 году поступило около 7,7 тыс. обращений

12:11 | 09.03.2025 | Общество

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Пенза, 9 марта 2025. PenzaNews. 7 тыс. 685 обращений граждан поступило на телефон горячей линии управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

На горячую линию управления Роспотребнадзора по Пензенской области в 2024 году поступило около 7,7 тыс. обращений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что обращения поступали как от жителей Пензы и области, так и от граждан, проживающих в других регионах страны.

Уточняется также, что в общественную приемную управления Роспотребнадзора по Пензенской области за год обратились более 1 тыс. граждан.

«Всем гражданам, обратившимся на горячую линию и в общественную приемную управления, оказана консультативная помощь, в том числе в составлении претензий, по части вопросов предложено обратиться с письменным заявлением в управление», — сказано в сообщении.

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