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В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 39 нетрезвых водителей

11:42 | 10.03.2025 | Общество

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Пенза, 10 марта 2025. PenzaNews. 39 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 7 по 9 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 39 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 7 по 9 марта 2025 года на территории региона проведено профилактическое мероприятие, [...] во время которого сотрудники Госавтоинспекции проконтролировали водителей транспортных средств на наличие признаков опьянения. От управления транспортными средствами отстранены 39 водителей», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

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