Олег Мельниченко поздравил работников архивов с профессиональным праздником Общество

Пенза, 10 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов архивной службы с профессиональным праздником.

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«Архивное дело является неотъемлемой частью государственного управления, инструментом, обеспечивающим сохранность и доступность документальных источников, необходимых для работы государства и жизни общества. Неоценима роль архивов в истории и краеведении, в генеалогии и праве, в повседневной жизни людей. В архивах Пензенской области и 29 муниципальных районов содержится порядка 3 млн. единиц хранения, включая исторические документы и нормативно-правовые акты, сведения о физических и юридических лицах, письма и дневники, научно-техническую документацию», — отметил глава региона.

«Профессионализм и ответственность сотрудников архивной службы способствуют сохранению уникальной и важной информации, а современные технологии позволяют практически каждому человеку получать быстрый доступ к архивным данным. Труд специалистов архивного дела помогает формированию общественного сознания и гражданской идентичности, способствует патриотическому воспитанию молодежи», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал работникам архивов крепкого здоровья, отличного настроения, успехов в труде и во всех начинаниях.