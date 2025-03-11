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Олег Мельниченко поручил активизировать работу по оцифровке архивных документов

16:03 | 11.03.2025 | Общество

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Пенза, 11 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства поручил активизировать работу по оцифровке архивных документов.

Олег Мельниченко поручил активизировать работу по оцифровке архивных документов

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщил министр по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов, в течение 2024 года госархивом региона было оцифровано 4 тыс. 55 единиц хранения, с 2010 года суммарный объем оцифрованных документов превысил 57 тыс. единиц.

Олег Мельниченко отметил, что проведена значительная работа, «но процесс надо продолжать».

«Пока в электронный формат переведено порядка 6% от общего объема дел, подлежащих постоянному хранению. По-хорошему, к 2027-2030 году нужно оцифровать хотя бы треть имеющейся у нас базы документов. Причем в первую очередь нужно заниматься теми, которые мы можем потерять в силу их физического состояния. Бумаги XVIII-XIX веков, которые в архиве находятся, нужно сохранить для следующих поколений», — подчеркнул глава региона.

«Также приоритет документам, которые пользуются повышенным спросом как у научно-исследовательского сообщества, так и у граждан. Спасти и оцифровать — задача такая», цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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