Олег Мельниченко поручил активизировать работу по оцифровке архивных документов Общество

Пенза, 11 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства поручил активизировать работу по оцифровке архивных документов.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщил министр по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов, в течение 2024 года госархивом региона было оцифровано 4 тыс. 55 единиц хранения, с 2010 года суммарный объем оцифрованных документов превысил 57 тыс. единиц.

Олег Мельниченко отметил, что проведена значительная работа, «но процесс надо продолжать».

«Пока в электронный формат переведено порядка 6% от общего объема дел, подлежащих постоянному хранению. По-хорошему, к 2027-2030 году нужно оцифровать хотя бы треть имеющейся у нас базы документов. Причем в первую очередь нужно заниматься теми, которые мы можем потерять в силу их физического состояния. Бумаги XVIII-XIX веков, которые в архиве находятся, нужно сохранить для следующих поколений», — подчеркнул глава региона.

«Также приоритет документам, которые пользуются повышенным спросом как у научно-исследовательского сообщества, так и у граждан. Спасти и оцифровать — задача такая», цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.