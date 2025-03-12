В Пензенской области на детскую летнюю оздоровительную кампанию выделено более 500 млн. рублей Общество

Пенза, 12 марта 2025. PenzaNews. Более 500 млн. рублей выделено на детскую летнюю оздоровительную кампанию в Пензенской области в 2025 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

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«В текущем году впервые эта сумма превысила полмиллиарда рублей. Мы каждый год улучшаем условия проживания детей как в школьных, так и в загородных лагерях. [...] Организованным отдыхом будет охвачено 41 тыс. 854 ребенка», — сказал он в ходе брифинга в минувший вторник, 11 марта.

Олег Ягов напомнил, что летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря в 2025 году составит 25 тыс. 628 рублей, родительская плата — 25%, или 6 тыс. 416 рублей.

Стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием составит 205,3 рубля на одного ребенка в день. Родительская плата в пришкольных лагерях устанавливается муниципальными образованиями самостоятельно и предусмотрена на организацию досуга и отдыха детей. Она составит от 15 рублей до 68,5 рубля в день.

Стоимость путевки в лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием на 14 дней составит 11 тыс. 790 рублей (в 2024 году было 10 тыс. 679 рублей), при этом средства выделяются из бюджета, и дети будут отдыхать бесплатно.

В 2025 году в Пензенской области к работе планируют приступить 360 организаций отдыха и оздоровления детей: 16 загородных лагерей, 24 лагеря труда и отдыха, 319 лагерей с дневным пребыванием и один палаточный лагерь.

Заявочная кампания на приобретение бюджетных путевок (с частичной родительской платой) в загородные оздоровительные лагеря во многих муниципальных образованиях Пензенской области уже начата. Для получения путевки родителям детей (законным представителям) необходимо подать заявление в управление или отдел образования муниципального района.

В Пензе и Кузнецке заявочная кампания стартует 1 апреля на портале «Госуслуги». Выделение путевок осуществляется в соответствии с очередностью, в зависимости от даты подачи заявления и наличия путевок. Для приобретения путевок за полную стоимость родителям необходимо обращаться непосредственно к учредителям оздоровительных организаций.