Пензенцы могут подготовиться к «Диктанту Победы» на платформе «Ростелеком. Лицей» Общество

Пенза, 13 марта 2025. PenzaNews. «Ростелеком» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне разработал специальный раздел «Диктант Победы» на образовательной платформе «Лицей» , который позволит подготовиться к одноименной международной исторической акции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: Lc.rt.ru/victorydictation

«Тематические видеоуроки и конспекты, а также пробные тестирования помогут школьникам и их родителям подготовиться к главному историческому диктанту страны, который пройдет 25 апреля 2025 года. Материалы доступны бесплатно и без регистрации до 15 мая», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что ежегодно миллионы людей по всему миру присоединяются к «Диктанту Победы», за один академический час участники акции должны ответить на 25 вопросов о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

«На образовательной платформе «Ростелеком. Лицей» размещен видеокурс от Российского военно-исторического общества, который освежит знания о Великой Отечественной войне. Систематизировать знания помогут конспекты и тесты по каждой теме. Пять пробных вариантов «Диктанта Победы» прошлых лет, которые также представлены на образовательной платформе, позволят пользователям полностью погрузиться в атмосферу предстоящей акции и реально оценить уровень подготовки», — говорится в пресс-релизе.

Как подчеркнул директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома» Александр Ряховский, в компании гордятся тем, что могут внести свой вклад в сохранение исторической памяти и поддержать такую значимую акцию, как « Диктант Победы ».

«Наша образовательная платформа «Лицей» уже зарекомендовала себя среди школьников и их родителей. Мы предоставляем удобные и качественные инструменты для подготовки, которые помогут участникам не только успешно подготовиться к диктанту, но и лучше познакомиться с историческими событиями своей страны», — сказал он.

Организатором «Диктанта Победы» выступает партия «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».

«Ежегодно вместе с партнерами мы прорабатываем различные форматы, которые помогают всем желающим подготовиться к «Диктанту Победы». Платформа «Ростелеком. Лицей» расширяет возможности для подготовки к акции и для исторического просвещения в целом. Уверен, это поможет привлечь еще больше участников к написанию диктанта», — прокомментировал руководитель ЦИК «Единой России», координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Сидякин.