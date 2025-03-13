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В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства

13:14 | 13.03.2025 | Общество

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Пенза, 13 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями региональных управлений МВД и Росгвардии провели комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также проверки иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках мероприятий осуществлена проверка мест пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. Проверено порядка 50 лиц из числа граждан ближнего зарубежья», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что составлено четыре административных протокола за нарушение миграционного законодательства, четверо иностранцев подлежат депортации, пятерым гражданам вручены повестки в военный комиссариат для постановки на воинский учет.

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