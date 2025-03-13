В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства Общество

Пенза, 13 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями региональных управлений МВД и Росгвардии провели комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также проверки иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

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«В рамках мероприятий осуществлена проверка мест пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. Проверено порядка 50 лиц из числа граждан ближнего зарубежья», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что составлено четыре административных протокола за нарушение миграционного законодательства, четверо иностранцев подлежат депортации, пятерым гражданам вручены повестки в военный комиссариат для постановки на воинский учет.