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В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации в сфере транспорта

15:48 | 13.03.2025 | Общество

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Пенза, 13 марта 2025. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области обнародовала итоги очередного этапа спецоперации в сфере транспорта, проведенного на дорогах региона совместно с УМВД и Росгвардией в период с 21 февраля по 9 марта.

В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации в сфере транспорта

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

«Установлено местонахождение двоих граждан, находящихся в федеральном розыске (лица переданы инициаторам розыска); выявлено 10 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением требований миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что составлено 314 протоколов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности в области транспорта на общую сумму 7,3 млн. рублей.

В пресс-релизе указано также, что в рамках спецоперации возбуждено одно уголовное дело, к административной ответственности привлечено 3 тыс. 312 лиц.

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