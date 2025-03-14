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В Пензенском районе благодаря вмешательству прокуратуры предотвращена передача части русла реки в частную собственность

16:05 | 14.03.2025 | Общество

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Пенза, 14 марта 2025. PenzaNews. Передача части русла реки Лисовки в частную собственность предотвращена в Пензенском районе благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В Пензенском районе благодаря вмешательству прокуратуры предотвращена передача части русла реки в частную собственность. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что администрация Пензенского района в нарушение требований закона утвердила схему расположения земельного участка в Большееланском сельсовете площадью 137 га, имевшего наложение на границы водного объекта – реки Лисовки, в связи с чем распоряжаться им орган местного самоуправления был не вправе. По результатам рассмотрения представления, внесенного прокурором главе органа местного самоуправления, нарушения устранены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по правовой акт, принятый администрацией с превышением полномочий, отменен, незаконно сформированный земельный участок снят с кадастрового учета.

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