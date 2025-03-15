В Пензе планируется провести выставку ретроавтомобилей и мотоциклов Общество

Пенза, 15 марта 2025. PenzaNews. Выставку ретроавтомобилей и мотоциклов планируется провести в Пензе ко Дню Победы. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К 9 Мая планируем организовать выставку действующих ретроавтомобилей и мотоциклов. Предоставить экспонаты своей коллекции предложил житель нашего города. Постараемся устроить и автопробег», — написал он в Telegram-канале в субботу, 15 марта.

По словам Олега Денисова, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ведется большая подготовительная работа: особое внимание уделяют ветеранам, приводят в порядок памятные места и воинские захоронения.

«Начали работу по тематическому оформлению городских территорий. Помимо привычных элементов, добавим новые. В сквере 40-летия Победы появится интересный арт-объект «Звезда». Рядом с монументом воинской и трудовой славы, на площади Ленина установим объемные конструкции «80 лет Победы». На основных мостах и путепроводах украсим опоры освещения флагами», — уточнил он.

Глава Пензы добавил, что концепцией празднования предусмотрено много мероприятий.