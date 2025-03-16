Олег Мельниченко поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником Общество

Пенза, 16 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

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«От качества выполнения стоящих перед вами задач во многом зависит благополучие жителей региона. В Пензенской области мы проводим большую работу по созданию комфортной среды — благоустраиваем общественные пространства и дворы, строим новые детские и спортивные площадки, модернизируем инженерные сети. Бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг — залог комфорта наших граждан», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что перед работниками сферы стоит много важных задач, одна из которых — реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который призван обеспечить регионы качественной жилищной, транспортной, коммунальной и социальной инфраструктурой.

«Убежден, что с новыми вызовами вы успешно справитесь. В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — подчеркнул губернатор.