20:41:20 Воскресенье, 16 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником

09:28 | 16.03.2025 | Общество

Печать

Пенза, 16 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От качества выполнения стоящих перед вами задач во многом зависит благополучие жителей региона. В Пензенской области мы проводим большую работу по созданию комфортной среды — благоустраиваем общественные пространства и дворы, строим новые детские и спортивные площадки, модернизируем инженерные сети. Бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг — залог комфорта наших граждан», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что перед работниками сферы стоит много важных задач, одна из которых — реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который призван обеспечить регионы качественной жилищной, транспортной, коммунальной и социальной инфраструктурой.

«Убежден, что с новыми вызовами вы успешно справитесь. В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — подчеркнул губернатор.

Читайте также
Жительница Пензы перевела 800 тыс. рублей на «безопасный счет» В Колышлейском районе в ДТП пострадали три человека
В Пензе росгвардейцы задержали молодого человека, пристававшего к прохожим Пензенец пытался вынести из строительного магазина товары, оплатив только часть из них
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который устроил дебош в баре В Кузнецке молодого пензенца задержали за кражу книг
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама