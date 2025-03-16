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Денис Соболев поздравил с праздником работников ЖКХ

10:00 | 16.03.2025 | Общество

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Пенза, 16 марта 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил с праздником работников ЖКХ

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Ваша работа всегда на виду: 24 часа в сутки семь дней в неделю без выходных и праздников. От вашего профессионализма зависят бесперебойное функционирование предприятий, учреждений, больниц, школ, детских садов, благополучие и комфорт в домах горожан и даже настроение людей», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил работников ЖКХ за верность выбранному делу и ответственный подход к выполнению своих обязательств.

«От души желаю каждому из вас здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, сил, выдержки, терпения, оптимизма, хорошего настроения и, конечно же, успехов в нелегком, но столь нужном каждому из нас труде!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба городской думы.

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