Мельниченко и Пушилин обсудили дальнейшее взаимодействие Пензенской области и ДНР Общество

Пенза, 16 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудили дальнейшее взаимодействие двух регионов в ходе рабочей встречи, состоявшейся в Донецке.

Фото: T.me/omelnichenko

«В этом году в ДНР планируется отремонтировать порядка 450 км дорог, более половины из которых сделает пензенский «Мостовик». Наша компания реализует здесь 19 инфраструктурных проектов. Запланированы строительство, капремонт и реконструкция шести участков автодорог и 13 искусственных сооружений», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую субботу, 15 марта.

«Осмотрели знаковый для жителей Донецкой республики объект — Путиловский мост, пострадавший при отражении народным ополчением вражеской танковой атаки», — добавил он.

По словам губернатора Пензенской области, будет продолжено взаимодействие с ДНР и в сфере молодежной политики.

«Пригласили донецких ребят в Пензу на юнармейские военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец». Ждем в гости для участия в соревнованиях и юных самбистов. Федерации самбо Пензенской области и ДНР договорились о взаимодействии», — сообщил Олег Мельниченко.