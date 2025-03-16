20:41:34 Воскресенье, 16 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко и Пушилин обсудили дальнейшее взаимодействие Пензенской области и ДНР

11:02 | 16.03.2025 | Общество

Печать

Пенза, 16 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудили дальнейшее взаимодействие двух регионов в ходе рабочей встречи, состоявшейся в Донецке.

Мельниченко и Пушилин обсудили дальнейшее взаимодействие Пензенской области и ДНР

Фото: T.me/omelnichenko

«В этом году в ДНР планируется отремонтировать порядка 450 км дорог, более половины из которых сделает пензенский «Мостовик». Наша компания реализует здесь 19 инфраструктурных проектов. Запланированы строительство, капремонт и реконструкция шести участков автодорог и 13 искусственных сооружений», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую субботу, 15 марта.

«Осмотрели знаковый для жителей Донецкой республики объект — Путиловский мост, пострадавший при отражении народным ополчением вражеской танковой атаки», — добавил он.

По словам губернатора Пензенской области, будет продолжено взаимодействие с ДНР и в сфере молодежной политики.

«Пригласили донецких ребят в Пензу на юнармейские военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец». Ждем в гости для участия в соревнованиях и юных самбистов. Федерации самбо Пензенской области и ДНР договорились о взаимодействии», — сообщил Олег Мельниченко.

Читайте также
Жительница Пензы перевела 800 тыс. рублей на «безопасный счет» В Колышлейском районе в ДТП пострадали три человека
В Пензе росгвардейцы задержали молодого человека, пристававшего к прохожим Пензенец пытался вынести из строительного магазина товары, оплатив только часть из них
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который устроил дебош в баре В Кузнецке молодого пензенца задержали за кражу книг
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама