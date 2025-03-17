В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 20 нетрезвых водителей Общество

Пенза, 17 марта 2025. PenzaNews. 20 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 14 по 16 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

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«С 14 по 16 марта 2025 года на территории региона проведено профилактическое мероприятие, [...] во время которого сотрудники Госавтоинспекции проконтролировали водителей транспортных средств на наличие признаков опьянения. От управления транспортными средствами отстранены 20 водителей», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.