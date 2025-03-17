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В Вадинском районе по иску прокуратуры признан недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью более 380 соток с расположенным на нем прудом

16:26 | 17.03.2025 | Общество

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Пенза, 17 марта 2025. PenzaNews. Вадинский районный суд Пензенской области по иску прокуратуры признал недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью более 380 соток с расположенным на нем прудом.

В Вадинском районе по иску прокуратуры признан недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью более 380 соток с расположенным на нем прудом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что администрация Вадинского района предоставила физическому лицу по договору купли-продажи земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью более 38 тыс. кв. метров с расположенным на нем прудом, имеющим гидравлическую связь с водным объектом, находящимся в федеральной собственности. Поскольку орган местного самоуправления незаконно распорядился землями водного фонда, прокурор обратился с иском в суд о признании данной сделки недействительной и применении последствий ее недействительности», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что требования прокурора были удовлетворены: договор признан недействительным, а на орган местного самоуправления возложена обязанность возвратить гражданину денежные средства.

«Не согласившись с судебным решением, собственник земельного участка обжаловал его в суд апелляционной инстанции, ссылаясь на отсутствие гидравлической связи пруда с водным объектом, включенным в государственный водный реестр. С учетом позиции участвующего в деле прокурора суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы несостоятельными, решение Вадинского районного суда оставлено без изменения и вступило в законную силу. Ход его исполнения находится на контроле надзорного ведомства», — сказано в тексте.


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