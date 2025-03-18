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Денис Соболев провел прием граждан в штабе общественной поддержки «Единой России»

16:13 | 18.03.2025 | Общество

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Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев провел прием граждан в штабе общественной поддержки «Единой России».

Денис Соболев провел прием граждан в штабе общественной поддержки «Единой России»

Фото: Pgduma.ru

Инициативная группа жителей обратилась к нему с просьбой оказать содействие в установке поклонного креста возле моста, ведущего на остров Пески.

Активисты отметили, что благословение епархии уже получено.

Спикер гордумы пообещал максимально ускорить прохождение необходимых процедур.

Жительница Липовского проезда обозначила необходимость ремонта дороги в частном секторе, пояснив, что туда с трудом проезжает машина скорой помощи.

«Проблема действительно актуальная для этого района, будем пытаться найти пути ее решения», — сказал Денис Соболев.

Еще один вопрос касался подъезда спецтехники и легковых автомобилей к торговому центру «Высшая лига».

Все обращения приняты в работу, заявителям даны необходимые разъяснения, сообщает пресс-служба пензенской гордумы.


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