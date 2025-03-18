На заседании правительства Пензенской области обсудили модернизацию органов ЗАГС Общество

Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. Модернизация органов ЗАГС стала одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось во вторник, 18 марта.

Фото: T.me/omelnichenko

«На заседании правительства области обсудили модернизацию органов ЗАГС. Главная цель — сделать процесс предоставления государственных услуг максимально удобным для граждан», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из девяти услуг, оказываемых органами ЗАГС, в отношении семи заявления можно направить онлайн, самая востребованная — подача заявления о заключении брака.

«Но если оформление документов возможно в электронном виде, то на регистрацию брака молодожены должны явиться лично. Нужно, чтобы этот радостный момент проходил в торжественной обстановке», — подчеркнул глава региона.

«Поручил готовить документацию на капитальный ремонт октябрьского отдела ЗАГС города Пензы. Кроме того, необходимо оценить состояние всех зданий ЗАГС, разработать пятилетнюю программу и поэтапно приводить их в порядок», — добавил Олег Мельниченко.