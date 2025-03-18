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На заседании правительства Пензенской области обсудили модернизацию органов ЗАГС

17:52 | 18.03.2025 | Общество

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Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. Модернизация органов ЗАГС стала одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось во вторник, 18 марта.

На заседании правительства Пензенской области обсудили модернизацию органов ЗАГС

Фото: T.me/omelnichenko

«На заседании правительства области обсудили модернизацию органов ЗАГС. Главная цель — сделать процесс предоставления государственных услуг максимально удобным для граждан», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из девяти услуг, оказываемых органами ЗАГС, в отношении семи заявления можно направить онлайн, самая востребованная — подача заявления о заключении брака.

«Но если оформление документов возможно в электронном виде, то на регистрацию брака молодожены должны явиться лично. Нужно, чтобы этот радостный момент проходил в торжественной обстановке», — подчеркнул глава региона.

«Поручил готовить документацию на капитальный ремонт октябрьского отдела ЗАГС города Пензы. Кроме того, необходимо оценить состояние всех зданий ЗАГС, разработать пятилетнюю программу и поэтапно приводить их в порядок», — добавил Олег Мельниченко.


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