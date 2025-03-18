В Пензенской области завершился первый этап всероссийских командно-штабных учений Общество

Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. Мероприятия в рамках первого этапа двухдневных всероссийских командно-штабных учений по безаварийному прохождению весеннего половодья состоялись в Пензенской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По легенде, из-за внезапного потепления началось интенсивное таяние снега, что привело к значительному подъему уровня воды в реках. В Пензе в зону подтопления попало 3 тыс. 759 домов, в которых проживают 17 тыс. 570 человек, включая около 3,3 тыс. детей. Затоплено оказалось и 7,5 км автомобильных дорог, возникла необходимость в эвакуации населения.

В рамках учений по устранению смоделированного подтопления было налажено взаимодействие между всеми оперативными службами.

Участники учений показали высокий уровень теоретической и практической подготовки, слаженность в работе и готовность к выполнению задач, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.