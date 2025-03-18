04:32:04 Среда, 19 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области завершился первый этап всероссийских командно-штабных учений

18:30 | 18.03.2025 | Общество

Печать

Пенза, 18 марта 2025. PenzaNews. Мероприятия в рамках первого этапа двухдневных всероссийских командно-штабных учений по безаварийному прохождению весеннего половодья состоялись в Пензенской области.

В Пензенской области завершился первый этап всероссийских командно-штабных учений

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По легенде, из-за внезапного потепления началось интенсивное таяние снега, что привело к значительному подъему уровня воды в реках. В Пензе в зону подтопления попало 3 тыс. 759 домов, в которых проживают 17 тыс. 570 человек, включая около 3,3 тыс. детей. Затоплено оказалось и 7,5 км автомобильных дорог, возникла необходимость в эвакуации населения.

В рамках учений по устранению смоделированного подтопления было налажено взаимодействие между всеми оперативными службами.

Участники учений показали высокий уровень теоретической и практической подготовки, слаженность в работе и готовность к выполнению задач, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.


Читайте также
В Пензе завели уголовное дело на мотоциклиста, повторно попавшегося на пьяной езде Житель Пензы похитил у матери телевизор и сдал его в комиссионный магазин
Молодой пензенец после общения с «сотрудницей сотового оператора» лишился 225 тыс. рублей В Вадинском районе по иску прокуратуры признан недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью более 380 соток с расположенным на нем прудом
Жительница Пензы лишилась 800 тыс. рублей в надежде получить должность программиста В Нижнем Ломове мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама