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В Пензенской области 21 марта пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения

15:13 | 20.03.2025 | Общество

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Пенза, 20 марта 2025. PenzaNews. Массовые проверки водителей на состояние опьянения пройдут на территории Пензенской области в пятницу, 21 марта.

В Пензенской области 21 марта пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«21 марта текущего года сотрудниками Госавтоинспекции будут проводиться массовые профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, в том числе совершаемых водителями в состоянии опьянения. В ходе проведения мероприятий будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

«Госавтоинспекция Пензенской области просит с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения и уважительно относится к друг другу на дороге», — добавляется в тексте.


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