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В Пензенской области назначены мировые судьи трех судебных участков

17:20 | 21.03.2025 | Общество

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Пенза, 21 марта 2025. PenzaNews. Мировые судьи трех судебных участков назначены в ходе 26-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоялась в пятницу, 21 марта.

В Пензенской области назначены мировые судьи трех судебных участков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Их кандидатуры, которые предварительно обсуждались на совместном заседании профильных комитетов, представил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

С 1 мая 2025 года мировым судьей судебного участка №1 в Белинском районе вновь назначена Ольга Стрельникова, судебного участка №3 в Сердобском районе — Ирина Мещерякова. Вопрос рассматривался в связи с истечением установленного срока полномочий.

К исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка №3 Ленинского района Пензы на срок до одного года привлечена Ольга Шалягина. После выхода в отставку она уже привлекалась к отправлению правосудия в связи с увеличением нагрузки на мировых судей в Ленинском районе, сообщается на сайте регионального парламента.


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