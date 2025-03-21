В Пензенской области назначены мировые судьи трех судебных участков Общество

Пенза, 21 марта 2025. PenzaNews. Мировые судьи трех судебных участков назначены в ходе 26-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоялась в пятницу, 21 марта.

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Их кандидатуры, которые предварительно обсуждались на совместном заседании профильных комитетов, представил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

С 1 мая 2025 года мировым судьей судебного участка №1 в Белинском районе вновь назначена Ольга Стрельникова, судебного участка №3 в Сердобском районе — Ирина Мещерякова. Вопрос рассматривался в связи с истечением установленного срока полномочий.

К исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка №3 Ленинского района Пензы на срок до одного года привлечена Ольга Шалягина. После выхода в отставку она уже привлекалась к отправлению правосудия в связи с увеличением нагрузки на мировых судей в Ленинском районе, сообщается на сайте регионального парламента.