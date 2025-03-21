Расширен перечень оснований для присвоения звания «Ветеран труда Пензенской области» Общество

Пенза, 21 марта 2025. PenzaNews. Медаль «Сурский рубеж» включена в перечень региональных наград, дающих право на присвоение почетного звания «Ветеран труда Пензенской области». Соответствующий законопроект поддержали депутаты Законодательного собрания в ходе 26-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 21 марта.

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Проект закона народным избранникам представил временно исполняющий обязанности министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Мезенцев.

Как отмечается на сайте регионального парламента, медаль «Сурский рубеж» является одним из вновь учрежденных знаков отличия, на данный момент ее вручение не проводилось.

Порядок присвоения почетного звания «Ветеран труда Пензенской области» утвержден указом губернатора от 25 сентября 2024 года.

Обязательным условием является стаж работы не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, при этом стаж работы на территории Пензенской области должен составлять не менее 30 и 25 лет соответственно.

Также необходимо наличие наград или званий.