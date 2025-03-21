Пензенской школе №78 присвоено имя Василия Глазунова Общество

Пенза, 21 марта 2025. PenzaNews. Имя дважды Героя Советского Союза Василия Глазунова присвоено школе №78 города Пензы. Соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 26-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 21 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Присвоить [...] средней общеобразовательной школе №78 города Пензы имя дважды Героя Советского Союза Василия Афанасьевича Глазунова», — говорится в документе.

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Глазунов Василий Афанасьевич — советский военачальник, первый командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-лейтенант. Дважды Герой Советского Союза.

Родился 20 декабря 1895 года (1 января 1896 года) в семье крестьянина в деревне Варваровка Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне — Колышлейский район Пензенской области).

В августе 1915 года был призван в ряды Русской императорской армии. Участник Первой мировой войны, в составе РККА — боевых действий на Туркестанском фронте.

С августа 1941 года руководил формированием и подготовкой первых воздушно-десантных подразделений. Под его руководством зимой 1942 года была подготовлена и проведена Вяземская воздушно-десантная операция, в ходе которой в тыл противника было десантировано более 15 тыс. человек.

В 1943 году назначен на должность командира 4-гo гвардейского стрелкового корпуса, который отличился в ходе форсирования Днепра, Никопольско-Криворожской наступательной операции, при освобождении Одессы, форсировании Вислы, в боях за Берлин.

Зимой 1944 года под командованием Василия Глазунова была успешно прорвана укрепленная оборонительная полоса противника в районе села Новониколаевка (Днепропетровская область), а в ходе дальнейшего наступления корпус освободил 96 населенных пунктов.

За умелое командование воинскими соединениями и проявленное при этом личное мужество Василию Глазунову дважды было присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания Великой Отечественной войны Василий Глазунов продолжал службу вплоть до отставки по болезни в 1954 году.

Скончался 26 июня 1967 года в Москве.

В 2011 году имя Василия Глазунова было присвоено одной из улиц Пензы в новом микрорайоне.