Средняя школа села Наровчат будет носить имя Александра Милюкова Общество

Пенза, 21 марта 2025. PenzaNews. Имя Героя Советского Союза Александра Милюкова присвоено средней школе села Наровчат Пензенской области. Соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного собрания региона в ходе 26-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 21 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С инициативой о присвоении школе имени Александра Милюкова выступил коллектив образовательной организации.

По поручению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, поддержавшего ходатайство, был разработан соответствующий проект нормативного правового акта, сообщается на сайте регионального парламента.

Милюков Александр Иванович родился 19 марта 1923 года в крестьянской семье в селе Наровчат Пензенской губернии.

Окончил 10 классов наровчатской школы и школу гражданского воздушного флота в Пензе.

С началом Великой Отечественной войны был направлен переучиваться на летчика-истребителя, получил травму, признан негодным к авиации и в 1942 году зачислен в танковые войска.

Командир танка Т-34, участвовал в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге, сражался за Харьков, Киев, форсировал Десну, Днепр, Шпрее, Нейсе, дошел до Берлина.

В столице Германии организовал уличные бои, взламывал заграждения, смял гусеницами четыре зенитных орудия, шесть пулеметов. Получив ранение, продолжал выполнять боевую задачу.

27 июня 1945 года Александру Милюкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Также в числе наград — орден Отечественной войны I степени, два ордена Красной Звезды, многочисленные медали.

Демобилизовавшись в 1948 году, вернулся в Наровчат.

В 1955 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), работал кинорежиссером на «Одесской киностудии», создал более 40 художественных, документальных, короткометражных и научно-популярных фильмов, в том числе автобиографическую картину «Экипаж машины боевой» (1983).

Скончался 28 февраля 1992 года в Одессе.

В селе Наровчат на Аллее Героев установлен бюст Александра Милюкова.