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Олег Мельниченко принял участие в торжественном собрании, посвященном 25-летию системы мировой юстиции в Пензенской области

09:29 | 22.03.2025 | Общество

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Пенза, 22 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном собрании, посвященном 25-летию системы мировой юстиции в регионе, которое состоялось в минувшую пятницу, 21 марта.

Олег Мельниченко принял участие в торжественном собрании, посвященном 25-летию системы мировой юстиции в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Как было отмечено, мировыми судьями рассматривается около 80% всех дел, разрешаемых в Пензенской области судами общей юрисдикции, за четверть века средняя нагрузка на одного судью увеличилась почти в четыре раза и сейчас составляет более 4,5 тыс. дел в год.

«Нагрузка огромная. Сложно представить, как мировые судьи эффективно справляются с таким количеством дел», — констатировал губернатор.

В рамках мероприятия представителям судейского сообщества были вручены региональные награды.

«Хочу пожелать счастья, хорошего весеннего настроения, крепкого здоровья и спокойствия души», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к мировым судьям.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в настоящее время в Пензенской области с учетом ее административно-территориального устройства и численности населения создано 76 должностей мировых судей и 76 судебных участков.

28 судебных участков мировых судей Пензы и три судебных участка Пензенского района теперь располагаются в одном здании в областном центре — на перекрестке улиц Куйбышева и Тамбовской.

Помещения в нем спроектированы с учетом современных требований к зданиям судов общей юрисдикции.


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