Утвержден сводный план тушения лесных пожаров в Пензенской области Общество

Пенза, 22 марта 2025. PenzaNews. Сводный план тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2025 года, который был рассмотрен департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, ФБУ «Авиалесоохрана» и согласован Рослесхозом, утвержден распоряжением губернатора. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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В нем отмечается, что данный документ разрабатывается ежегодно для определения перечня и состава всех подразделений, принимающих участие в тушении лесных пожаров и координации их действий.

«План включает в себя мероприятия по противопожарному обустройству населенных пунктов и объектов экономики, а также порядок привлечения подразделений пожарной охраны в случае возникновения возгораний. Кроме того, план направлен на создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов», — поясняется в тексте.