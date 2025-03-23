«Сурская стрела» за два месяца перевезла 53 тыс. пассажиров Общество

Пенза, 23 марта 2025. PenzaNews. Скорый пригородный поезд «Сурская стрела», который курсирует по маршруту «Кузнецк — Пенза — Саранск», перевез в январе-феврале 2025 года 53 тыс. пассажиров, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

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«Всего же с момента запуска перевезено более 370 тыс. пассажиров», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что ежедневно по маршруту «Кузнецк — Пенза — Саранск» курсирует четыре пригородных поезда.

«Маршрут обслуживается современными электропоездами ЭП2Д и ЭП2ДМ в четырехвагонном исполнении, в котором есть [...] системы видеонаблюдения и кондиционирования, подъемники для посадки и высадки маломобильных пассажиров, шумоизоляция, комфортные кресла, крепления для велосипедов, USB-розетки», — добавляется в сообщении.