19:58:15 Воскресенье, 23 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Сурская стрела» за два месяца перевезла 53 тыс. пассажиров

13:30 | 23.03.2025 | Общество

Печать

Пенза, 23 марта 2025. PenzaNews. Скорый пригородный поезд «Сурская стрела», который курсирует по маршруту «Кузнецк — Пенза — Саранск», перевез в январе-феврале 2025 года 53 тыс. пассажиров, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

«Сурская стрела» за два месяца перевезла 53 тыс. пассажиров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего же с момента запуска перевезено более 370 тыс. пассажиров», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что ежедневно по маршруту «Кузнецк — Пенза — Саранск» курсирует четыре пригородных поезда.

«Маршрут обслуживается современными электропоездами ЭП2Д и ЭП2ДМ в четырехвагонном исполнении, в котором есть [...] системы видеонаблюдения и кондиционирования, подъемники для посадки и высадки маломобильных пассажиров, шумоизоляция, комфортные кресла, крепления для велосипедов, USB-розетки», — добавляется в сообщении.


Читайте также
Пожароопасный сезон объявлен в Пензенской области с 25 марта Жительница Пачелмского района ударила отчима металлической трубой по голове, возбуждено уголовное дело
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в магазине из-за отказа продать ему алкоголь В Каменском районе столкнулись «Hyundai Getz» и «Нива», один из водителей госпитализирован
В Нижнеломовском районе в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадал мужчина Расширен перечень оснований для присвоения звания «Ветеран труда Пензенской области»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама