Олег Мельниченко поздравил работников культуры с профессиональным праздником Общество

Пенза, 25 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников сферы культуры с профессиональным праздником.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Деятели культуры и искусства сохраняют, создают и приумножают духовное богатство России и Пензенского края. Благодаря людям творческих профессий жители нашего региона приобщаются к прекрасному, перенимают и передают следующим поколениям наследие предков, любовь к Родине и традиционные нравственные ценности нашего многонационального народа», — отметил глава региона.

«В нашей стране, в том числе в Пензенской области, при поддержке президента создаются условия для того, чтобы у работников культуры было как можно больше возможностей для профессиональной и творческой реализации. Строятся и ремонтируются дома культуры, детские школы искусств, обновляются библиотеки, получают новую жизнь сценические площадки», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко выразил признательность представителям творческих профессий за вклад в развитие культуры и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, успехов и реализации масштабных идей.