Денис Соболев поздравил с праздником работников культуры Общество

Пенза, 25 марта 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые работники культуры! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Среди вас нет случайных людей, каждый наделен талантом и бесконечно увлечен своей работой. Вы наполняете нашу жизнь искусством, творчеством, гармонией и красотой. Благодаря вашему труду Пенза живет яркой и насыщенной жизнью», — отметил спикер гордумы.

«Спасибо за ваше неустанное творчество, стремление привить окружающим любовь к прекрасному, а также личный вклад в развитие и сохранение культуры Сурского края! Убежден, что благодаря высокому уровню профессионализма результаты вашего труда будут и впредь находить горячий отклик в сердцах пензенцев», — добавил он.

Денис Соболев пожелал работникам культуры счастья, здоровья, творческого вдохновения, профессиональных побед, добра и новых успехов в работе.