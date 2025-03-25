18:29:14 Вторник, 25 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Денис Соболев поздравил с праздником работников культуры

10:15 | 25.03.2025 | Общество

Печать

Пенза, 25 марта 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил с праздником работников культуры

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые работники культуры! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Среди вас нет случайных людей, каждый наделен талантом и бесконечно увлечен своей работой. Вы наполняете нашу жизнь искусством, творчеством, гармонией и красотой. Благодаря вашему труду Пенза живет яркой и насыщенной жизнью», — отметил спикер гордумы.

«Спасибо за ваше неустанное творчество, стремление привить окружающим любовь к прекрасному, а также личный вклад в развитие и сохранение культуры Сурского края! Убежден, что благодаря высокому уровню профессионализма результаты вашего труда будут и впредь находить горячий отклик в сердцах пензенцев», — добавил он.

Денис Соболев пожелал работникам культуры счастья, здоровья, творческого вдохновения, профессиональных побед, добра и новых успехов в работе.


Читайте также
В Пензе вынесен приговор водителю, по вине которого погибли две пожилые женщины Жительница Бессоновского района по совету «сотрудника Центробанка» перевела 100 тыс. рублей на «безопасный счет»
Полицейские задержали жителя Бессоновского района, который около ночного заведения сорвал золотую цепочку с шеи женщины Мельниченко призвал руководителей ресурсоснабжающих компаний и главу Пензы ответственнее подходить к восстановлению дорожного полотна после вскрышных работ
Молодой пензенец после общения с «сотрудником Центробанка» лишился около 220 тыс. рублей Знакомство в интернете обернулось для жителя Земетчинского района потерей около 1,7 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама