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В Пензе приступили к подготовке светомузыкального фонтана к летнему сезону

14:46 | 25.03.2025 | Общество

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Пенза, 25 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники МБУ «Пензавтодор» приступили к подготовке к летнему сезону светомузыкального фонтана на улице Московской.

В Пензе приступили к подготовке светомузыкального фонтана к летнему сезону

Фото: Penza-gorod.ru

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте мэрии, запуск объекта после зимы — сложный и многоэтапный процесс, требующий тщательной подготовки и соблюдения технических регламентов.

Уточняется, что в настоящее время работы ведутся под землей — в машинном отделении: проводится проверка инженерных, электронных и насосных систем, а также осветительного оборудования.

«Мы проверяем техническое состояние объекта. Проводим ревизию 128 насосов и такого же числа светильников, расположенных в пешеходной зоне гидротехнического сооружения. Готовим к работе форсунки, регулирующие высоту и направление струй воды», — прокомментировал ход работ начальник участка по обслуживанию фонтанного комплекса МБУ «Пензавтодор» Станислав Лебедев, слова которого приводятся в сообщении.


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