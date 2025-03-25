В Пензе приступили к подготовке светомузыкального фонтана к летнему сезону Общество

Пенза, 25 марта 2025. PenzaNews. Сотрудники МБУ «Пензавтодор» приступили к подготовке к летнему сезону светомузыкального фонтана на улице Московской.

Фото: Penza-gorod.ru

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте мэрии, запуск объекта после зимы — сложный и многоэтапный процесс, требующий тщательной подготовки и соблюдения технических регламентов.

Уточняется, что в настоящее время работы ведутся под землей — в машинном отделении: проводится проверка инженерных, электронных и насосных систем, а также осветительного оборудования.

«Мы проверяем техническое состояние объекта. Проводим ревизию 128 насосов и такого же числа светильников, расположенных в пешеходной зоне гидротехнического сооружения. Готовим к работе форсунки, регулирующие высоту и направление струй воды», — прокомментировал ход работ начальник участка по обслуживанию фонтанного комплекса МБУ «Пензавтодор» Станислав Лебедев, слова которого приводятся в сообщении.