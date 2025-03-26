В Пензе 26 апреля будет организована ярмарка для дачников Общество

Пенза, 26 марта 2025. PenzaNews. Ежегодный фестиваль «Сезон удачи», в рамках которого будет организована продажа товаров для дачников и садоводов, пройдет у торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» в Пензе в субботу, 26 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Пензенской области.

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«Местные товаропроизводители предложат горожанам в широком ассортименте саженцы плодовых и ягодных культур, рассаду для выращивания овощей, цветов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также посетители ярмарки смогут приобрести удобрения, средства защиты растений, садовый инвентарь.

«Для горожан будут организованы консультации специалистов по выращиванию сельскохозяйственных культур, мастер-классы», — указано в сообщении.

В тексте отмечается, что программой мероприятия предусмотрено выступление фольклорных коллективов.