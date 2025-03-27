Олег Мельниченко поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником Общество

Пенза, 27 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.

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«С момента своего создания внутренние войска были и остаются эффективным ответом на угрозы безопасности нашему государству. Военнослужащие войск национальной гвардии России ведут эффективную борьбу с преступностью, терроризмом и экстремизмом. С честью выполняют сложные боевые задачи специальной военной операции, в самых ответственных ситуациях проявляя выдержку и стойкость, мужество и героизм», — отметил глава региона.

«Сотрудники пензенских подразделений Росгвардии обеспечивают в нашем регионе, в зоне СВО и на подшефных территориях стабильную оперативную обстановку, безопасность стратегических объектов, спокойствие сотен тысяч людей. Совершают подвиги, которыми гордится Пензенская область. Выражаю самую сердечную благодарность росгвардейцам за героическую службу, а ветеранам подразделений — за сохранение лучших воинских традиций и вклад в патриотическое воспитание молодежи», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал сотрудникам Росгвардии крепкого здоровья, благополучия, успехов, надежной поддержки родных и близких, а также мирного неба над головой.