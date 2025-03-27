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Из Пензы в Белгородскую область отправлено более тысячи индивидуальных продуктовых наборов

09:21 | 27.03.2025 | Общество

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Пенза, 27 марта 2025. PenzaNews. Более тысячи индивидуальных продуктовых наборов для жителей Белгородской области отправлено из Пензы в минувшую среду, 26 марта. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Из Пензы в Белгородскую область отправлено более тысячи индивидуальных продуктовых наборов

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Пензенцы всегда готовы протянуть руку помощи жителям других регионов в трудную минуту. Сложная обстановка сейчас в Белгородской области. В безопасные места переселяют жителей приграничных районов, которые обстреливаются ВСУ. Пензенское региональное отделение «Единой России» реализует инициативу секретаря генерального совета партии Владимира Владимировича Якушева по поддержке белгородцев. [...] Мы отправили им более тысячи индивидуальных продуктовых наборов», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что всего до конца недели в Белгородскую область будет доставлено порядка 4 тыс. таких наборов.


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