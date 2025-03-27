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Денис Соболев поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

09:45 | 27.03.2025 | Общество

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Пенза, 27 марта 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые сотрудники управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Пензенской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Сложно переоценить ваш вклад в борьбу с терроризмом, преступностью, экстремизмом, а также в защиту и охрану важнейших стратегический объектов. Вы обеспечиваете территориальную целостность государства, охрану правопорядка и безопасность наших сограждан. Ваши мужество, храбрость и самоотверженность по праву достойны уважения», — отметил спикер гордумы.

Денис Соболев поблагодарил сотрудников Росгвардии за честную службу и верность выбранному делу.

«Верю, что благодаря высокому уровню профессионализма вы и впредь будете справляться со всеми задачами, стоящими перед вашим ведомством», — подчеркнул он.

«Желаю каждому из вас счастья, здоровья, мира, добра, крепости духа и успехов в вашем нелегком труде во имя процветания Пензы, Сурского края и родного Отечества!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба городской думы.


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