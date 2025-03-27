11:42:08 Четверг, 27 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе

10:04 | 27.03.2025 | Общество

Печать

Пенза, 27 марта 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают телефонные звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального УФСБ. Для усиления психологического эффекта злоумышленники в процессе общения посредством интернет-мессенджеров получают доступ к онлайн-сервисам банков, а также иных приложений, содержащих персональные данные граждан. После получения указанной информации мошенники сообщают, что с расчетных счетов собеседника финансируются вооруженные националистические формирования Украины, в связи с чем необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет». В последующем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в тексте.


Читайте также
Жительница Лунинского района предстанет перед судом за убийство отца В Белинском районе мужчина угрожал пенсионерке убийством, возбуждено уголовное дело
В Сердобском районе мужчина пострадал при опрокидывании легковушки В Пензе столкнулись грузовик и легковушка, пострадал мужчина
Пензенец лишился около 500 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам Жительница Бессоновского района по совету «сотрудника Центробанка» перевела 100 тыс. рублей на «безопасный счет»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама