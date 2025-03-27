ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе Общество

Пенза, 27 марта 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

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«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают телефонные звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального УФСБ. Для усиления психологического эффекта злоумышленники в процессе общения посредством интернет-мессенджеров получают доступ к онлайн-сервисам банков, а также иных приложений, содержащих персональные данные граждан. После получения указанной информации мошенники сообщают, что с расчетных счетов собеседника финансируются вооруженные националистические формирования Украины, в связи с чем необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет». В последующем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в тексте.