Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню войск национальной гвардии РФ
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Пенза, 27 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню войск национальной гвардии РФ.
Фото: Pnzreg.ru
Глава региона поздравил сотрудников Росгвардии с праздником и поблагодарил их за службу.
«Вы с самого начала принимаете участие в специальной военной операции. Действуете профессионально, демонстрируете высокий уровень подготовки, проявляете мужество и героизм. Рискуете жизнью, чтобы спасти мирное население и боевых товарищей. Я горжусь нашими бойцами, офицерами, которые приближают нашу победу. И я точно могу сказать, что победа будет за нами», — подчеркнул Олег Мельниченко.
Губернатор также отметил высокий профессионализм сотрудников, которые несут службу в подшефных районах Запорожской области.
В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина Олег Мельниченко вручил сотрудникам СОБР «Агат» три медали «За отвагу» и восемь медалей «За храбрость».
Подарком для офицеров, военнослужащих, ветеранов и их семей стал концерт образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ, сообщает пресс-служба облправительства.