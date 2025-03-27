Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню войск национальной гвардии РФ Общество

Пенза, 27 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню войск национальной гвардии РФ.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона поздравил сотрудников Росгвардии с праздником и поблагодарил их за службу.

«Вы с самого начала принимаете участие в специальной военной операции. Действуете профессионально, демонстрируете высокий уровень подготовки, проявляете мужество и героизм. Рискуете жизнью, чтобы спасти мирное население и боевых товарищей. Я горжусь нашими бойцами, офицерами, которые приближают нашу победу. И я точно могу сказать, что победа будет за нами», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор также отметил высокий профессионализм сотрудников, которые несут службу в подшефных районах Запорожской области.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина Олег Мельниченко вручил сотрудникам СОБР «Агат» три медали «За отвагу» и восемь медалей «За храбрость».

Подарком для офицеров, военнослужащих, ветеранов и их семей стал концерт образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ, сообщает пресс-служба облправительства.