В Пензенской области прошли межведомственные антитеррористические учения Общество

Пенза, 28 марта 2025. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения прошли под руководством оперативного штаба в Пензенской области на базе средней школы №1 имени Л.Б. Ермина села Засечного.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

По легенде, условные террористы совершили вооруженное нападение и осуществили подрыв взрывных устройств в здании образовательного учреждения, после чего скрылись с места преступления.

С целью минимизации последствий теракта, а также розыска и нейтрализации «преступников» и их возможных пособников сотрудниками правоохранительных органов был реализован комплекс оперативно-разыскных и антитеррористических мер.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

В рамках учений оперативным штабом и подразделениями, выделенными для борьбы с терроризмом, были отработаны задачи по организации межведомственного взаимодействия, проведены мероприятия по оцеплению территории совершения условного теракта, эвакуации граждан, оказанию медицинской и психологической помощи «пострадавшим», а также ликвидации последствий применения взрывных устройств.

В результате проведенных мероприятий были установлены места нахождения условных террористов и их пособников, которые были заблокированы и нейтрализованы силами подразделений специального назначения.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

Руководителем оперативного штаба в Пензенской области дана оценка действиям участников учений, отмечен полученный дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.