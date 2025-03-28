На заседании правительства региона обсудили состояние улично-дорожной сети Пензы Общество

Пенза, 28 марта 2025. PenzaNews. Состояние улично-дорожной сети Пензы стало основной темой заседания правительства Пензенской области, которое состоялось в пятницу, 28 марта.

Фото: Pnzreg.ru

«Главной темой разговора на сегодняшнем заседании областного правительства стало состояние улично-дорожной сети Пензы. «Пензавтодор» запустил в работу асфальтобетонный завод в Пензе. В марте с использованием горячей смеси уже отремонтировано более 1,5 тыс. кв. метров дорог. Всего же в этом году с применением данной технологии восстановим более 250 тыс. «квадратов», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что до 9 мая планируется отремонтировать центральную часть проспекта Победы и прилегающие к нему улицы, после праздника работы продолжатся на участке от магазина «Василек» до ЦНТИ.

«Также будем делать дорогу, тротуары и освещение на улице Новоселов в Заре. На следующий год начнем закольцовывать этот микрорайон с развязкой на 624 км трассы М5», — добавил глава региона.

Он напомнил, что продолжается реализация программы «Мой двор», на которую выделены дополнительные средства, работы будут проведены на 184 объектах.

«По итогам двух лет действия программы планируем обновить порядка трети пензенских дворов», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, в этом году начнется первый этап работ в сквере «Семейный».

«У жителей микрорайона должна появиться нормальная зеленая зона, чтобы там играли дети, отдыхали взрослые, гуляли молодые мамы с колясками», — подчеркнул губернатор.

«К 9 мая также закончим восстановление тропы здоровья. Поручил начать разработку проектно-сметной документации на приведение в порядок территории у «Самоварника». Параллельно продолжается реконструкция парка культуры и отдыха имени Белинского. Планируем в 2026 году полностью завершить этот объект», — добавил Олег Мельниченко.